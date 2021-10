Polizei durchsucht Wohnungen in Rigaer Straße 94

Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen Wohnungen in dem teilbesetzten Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es seien gut 300 Einsatzkräfte beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. «Wir vollstrecken einen richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss hier im Haus.» Er sei auf Antrag des Eigentümers erlassen worden. Die Personalien der Bewohnerinnen und Bewohner sollten festgestellt werden, sagte die Sprecherin. «Ein Teil der Einsatzkräfte ist in dem Haus und auch schon in den Wohnungen.» Der Straßenzug vor dem Haus sei gesperrt.

Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen Wohnungen in dem teilbesetzten Haus «Rigaer 94» in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es seien gut 300 Einsatzkräfte beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. «Wir vollstrecken einen richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss hier im Haus.» Er sei auf Antrag des Eigentümers erlassen worden. Die Personalien der Bewohnerinnen und Bewohner sollten festgestellt werden, sagte die Sprecherin. «Ein Teil der Einsatzkräfte ist in dem Haus und auch schon in den Wohnungen.» Der Straßenzug vor dem Haus sei gesperrt.

Auf Twitter forderte die Polizei Bewohnerinnen und Bewohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich ruhig zu verhalten. Die Straße in Friedrichshain ist vor allem bekannt durch das teilbesetzte Haus in Nummer 94. Der Gebäudekomplex gilt als Symbol der linksradikalen Szene. Immer wieder ist es dort zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Das Projekt ist schon lange auch in der Politik ein Zankapfel.