Polizei entdeckt 16 Migranten in Lkw-Anhänger

Auf der Ladefläche eines Lastwagen-Anhängers hat die Polizei bei Erlangen in Mittelfranken 16 Migranten gefunden. Der Fahrer habe auf einer Rastanlage auf der Autobahn 3 plötzlich Klopfgeräusche gehört, berichtete ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Beim Öffnen der verplombten Türen des Anhängers am Samstag durch eine Streife seien dann die elf Minderjährigen und fünf Erwachsenen entdeckt worden.

Die Menschen gaben demnach an, aus Afghanistan zu stammen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Flüchtlinge in Osteuropa heimlich in den Anhänger gestiegen waren. Der Fahrer sei vermutlich nicht involviert gewesen, erläuterte der Sprecher. Die Migranten kamen den Angaben zufolge nach einer medizinischen Untersuchung in verschiedene Aufnahmeeinrichtungen.