Polizei löst nicht angemeldete Versammlung in Cottbus auf

Die Polizei hat am Samstagabend eine unangemeldete Versammlung in Cottbus aufgelöst. In der Innenstadt hatten sich mehrere Gruppen mit schätzungsweise bis zu 400 Menschen eingefunden, wie die Polizei mitteilte. Einen Versammlungsleiter habe man nicht finden können - zudem seien die wegen Corona nötigen Abstände nicht eingehalten und keine Mund-Nase-Masken getragen worden.

Die Polizei stellte die Identitäten von 24 Teilnehmern fest und leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ein Mensch kam in Gewahrsam. Die Beamten schrieben sechs Strafanzeigen - etwa wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelte es sich bei den Teilnehmern nicht um eine bürgerliche Klientel. Die Gruppen hätten die Auseinandersetzung mit der Polizei gesucht und «Katz und Maus» mit den Beamten gespielt. Ein Motto der Versammlung sei ebenfalls nicht erkennbar gewesen.

Zuvor hatte es bereits zahlreiche nicht angemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Politik mit Tausenden Teilnehmern in der Stadt gegeben. Die Polizeidirektion Süd teilte am Samstag mit, dass diese Versammlungen in Cottbus für 14 Tage generell untersagt sind. Das Verbot - insbesondere im Zusammenhang mit Aufrufen zum «Cottbuser Spaziergang» - gelte vom kommenden Montag an bis zum 13. Februar.

Im Gegensatz zu angezeigten Veranstaltungen könne die Polizei bei den nicht angemeldeten Aufzügen die Sicherheit und Ordnung sowie insbesondere den Infektionsschutz nicht auf eine sichere Grundlage stellen, hieß es zur Begründung des Verbots. So hätten bei den Demonstrationen in Cottbus die meisten Teilnehmer keine Masken getragen und nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand eingehalten.