Polizei löst unangemeldete Versammlung in Gera auf

Eine unangemeldete Versammlung mit etwa hundert Gegnern der Corona-Maßnahmen hat die Polizei am Donnerstagabend in Gera aufgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte, fand die Versammlung nahe des Marktplatzes in Gera statt. Dabei wurden auch aus einem Lastwagen heraus Geschenke an Passanten verteilt. Zuvor war über soziale Medien zu der Versammlung aufgerufen worden. Nach Angaben der Polizei hielten die Teilnehmer sich größtenteils an die Maskenpflicht.

