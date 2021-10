Polizei rettet 73-Jährige aus Brandwohnung

Die Polizei in Alfeld im Landkreis Hildesheim hat eine 73-Jährige aus ihrer Wohnung gerettet, nachdem ihr Balkon Feuer gefangen hat. Wie der Brand auf dem Holzfußboden entstehen konnte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beamten hatten die Wohnungstür der Frau in einer Anlage für betreutes Wohnen aufgebrochen. Obwohl bereits die Fensterscheiben am Balkon durch das Feuer gesprungen waren, hatte die Frau den Brand noch nicht bemerkt. Sie und die Bewohner von rund sechs anderen Wohnungen mussten während der Löscharbeiten am Samstagabend ihr Zuhause verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei in Alfeld im Landkreis Hildesheim hat eine 73-Jährige aus ihrer Wohnung gerettet, nachdem ihr Balkon Feuer gefangen hat. Wie der Brand auf dem Holzfußboden entstehen konnte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beamten hatten die Wohnungstür der Frau in einer Anlage für betreutes Wohnen aufgebrochen. Obwohl bereits die Fensterscheiben am Balkon durch das Feuer gesprungen waren, hatte die Frau den Brand noch nicht bemerkt. Sie und die Bewohner von rund sechs anderen Wohnungen mussten während der Löscharbeiten am Samstagabend ihr Zuhause verlassen. Verletzt wurde niemand.