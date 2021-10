Polizei rückt bei Bundeswehrübung an

Eine Bundeswehrübung hat im schwäbischen Landkreis Ostallgäu die Polizei auf den Plan gerufen. Eine besorgte Bürgerin hatte über Notruf Menschen mit Tarnkleidung und einem Gewehr im Anschlag auf einer Wiese in Halblech gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete. Daraufhin seien am Mittwoch mehrere Polizeistreifen zu der Wiese geschickt worden. Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass Soldaten der Bundeswehr eine Übung durchführten.

