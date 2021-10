Polizei sucht Männer nach Raubüberfall auf 62-Jährige

Rund einen Monat nach einem Raubüberfall auf eine 62-Jährige in Porta Westfalica sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Unbekannten hatten die Frau am 30. August in ihrem Haus überfallen und gefesselt. Die als Gärtner getarnten Männer nahmen Schmuck sowie Silber- und Goldmünzen mit und flüchteten mit dem Diebesgut im Auto der Frau. Das Fahrzeug wurde später gefunden. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Rund einen Monat nach einem Raubüberfall auf eine 62-Jährige in Porta Westfalica sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Unbekannten hatten die Frau am 30. August in ihrem Haus überfallen und gefesselt. Die als Gärtner getarnten Männer nahmen Schmuck sowie Silber- und Goldmünzen mit und flüchteten mit dem Diebesgut im Auto der Frau. Das Fahrzeug wurde später gefunden. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.