Eine weitere pro-palästinensische Demonstration hat in Berlin zu Straftaten und Festnahmen geführt. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Beobachtern wurden bei dem Aufzug am Samstagabend in Kreuzberg und Neukölln judenfeindliche Äußerungen laut. Die Polizei nannte noch keine Details zu den Straftaten.