Für ein neues Wohngebiet wird in Aalen der Boden untersucht. Schnell kommt der Verdacht auf, dass dort noch eine alte Fliegerbombe liegt. Um den Blindgänger zu entschärfen, haben Tausende ihre Wohnungen verlassen.

In Aalen haben am Samstag mehr als 3300 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, damit eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg so folgenlos wie möglich entschärft werden kann. «Die Kontrolle der Evakuierungszone wurde erfolgreich abgeschlossen», teilte die Stadt am Vormittag mit. Es seien nur noch rund zehn Menschen angetroffen worden. «Die Entschärfungsarbeiten beginnen in Kürze», hieß es weiter.

Der 1000 Kilogramm schwere Sprengkörper aus US-amerikanischer Herstellung war bei Bauarbeiten für ein neues Wohngebiet der Stadt im Ostalbkreis entdeckt worden. Sollte es nicht möglich sein, die Bombe zu entschärfen, wird sie kontrolliert gesprengt. Dazu wurden in den vergangenen Tagen bereits große Mengen Sand zum Fundort der Fliegerbombe geschafft.