Ein brennender Sattelzug hat am Donnerstag auf der Autobahn 17 (Dresden-Prag) für eine Vollsperrung in beiden Richtungen gesorgt. Der Lastwagen war am frühen Nachmittag bei Bahretal in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Ursache dafür war vorerst unklar. Der 35 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Wegen des starken Rauchs sowie der Lösch- und Bergungsarbeiten musste auch die Gegenfahrbahn für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Prag war auch am frühen Abend noch dicht, der Verkehr wurde laut Polizei umgeleitet. Zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.

