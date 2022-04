Bei einem Streit in der Hamburger Innenstadt ist ein 35 Jahre alter Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung kam es nach Angaben eines Polizeisprechers am Dienstag in der Nähe des belebten Jungfernstiegs. Es sei mehrfach geschossen worden - vier Menschen seien anschließend zu Fuß geflüchtet, sagte der Polizeisprecher. Die Hintergründe des Streits seien noch unklar. «Möglicherweise kannten sich die Beteiligten», sagte der Ermittler.