Betrunkene Autofahrer haben am Wochenende in Sachsen Unfälle mit erheblichen Folgen verursacht. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau verlor in der Nacht zum Sonntag ein 19 Jahre alter Fahrer auf der Bundesstraße 175 in Glauchau in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in einen Straßengraben. Der Fahrer, eine Jugendliche im Alter von 17 und ein 18 Jahre alter Insasse wurden schwer verletzt. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,26 Promille festgestellt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

In Rosenbach (Vogtland) hatte eine Autofahrerin (43) sogar 2,16 Promille intus, als sie am Samstagabend einen Unfall baute. Nach Angaben der Polizei war sie an einem Grundstück am Ortsausgang mit Pflanzkübeln kollidiert. Durch den Aufprall kippte ihr Wagen um und kam auf der linken Seite im gegenüberliegenden Gartenzaun zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Gegen die Frau wird ebenfalls ermittelt, ihr Führerschein wurde eingezogen.

Schwere Verletzungen zog sich ein 41 Jahre alter Autofahrer zu, als er am Sonntagmorgen unter Einfluss von Alkohol im Bernsdorfer Ortsteil Wiednitz (Landkreis Bautzen) verunglückte. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war er gegen einen Baum geprallt. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer wurde eingeklemmt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille.

Bereits am Samstagnachmittag hatte eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ebersbach-Neugersdorf (Landkreis Görlitz) einen anderen Wagen beim Ausparken touchiert. Dessen Fahrer bemerkte das und sprach die 32-Jährige an, die laut Polizei daraufhin aber den Ort des Geschehens verließ. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland konnten sie schließlich stellen und registrierten einen Alkoholwert von 1,22 Promille.