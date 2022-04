Nach einer mutmaßlichen Messerattacke in Gießen hat die Polizei einen 45-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Bei dem Angriff sei eine Person leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Sonntagabend mit. Zu dem Angriff sei es ersten Ermittlungen zufolge am Nachmittag bei einer Veranstaltung in Gießens Innenstadt gekommen. Nähere Angaben zu der verletzten Person machten die Sicherheitskräfte nicht. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, dazu werde weiter ermittelt.

