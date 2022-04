Nach einer Messerattacke mit einem Schwerverletzten sucht die Polizei in der Region Stralsund weiter nach dem Täter. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, blieb die Fahndung nach dem maskierten Mann zunächst ohne Erfolg. Am Mittwochabend war in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ein Mieter lebensgefährlich verletzt worden. Es besteht der Verdacht des versuchten Totschlags. Ein Motiv sei noch unklar.

Nach einer Messerattacke mit einem Schwerverletzten sucht die Polizei in der Region Stralsund weiter nach dem Täter. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, blieb die Fahndung nach dem maskierten Mann zunächst ohne Erfolg. Am Mittwochabend war in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund ein Mieter lebensgefährlich verletzt worden. Es besteht der Verdacht des versuchten Totschlags. Ein Motiv sei noch unklar.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein dunkel gekleideter Mann an die Wohnungstür des Opfers im Stadtteil Vogelsang geklopft haben. Nachbarn hörten das Klopfen. Als der 58-jährige Mieter die Tür öffnete, soll der Täter sofort zugestochen haben. Dann sei der Mann, der sein Gesicht mit einer Art Karnevalsmaske verhüllt habe, durch den Keller geflohen.