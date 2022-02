Polizeieinsatz nach Schüssen bei Einkaufszentrum

Rund um ein Einkaufszentrum in Hamburg-Jenfeld ist es nach Schüssen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll geschossen worden sein und die Verdächtigen seien danach in eine Wohnung geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor habe es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Leuten gegeben. Die Rodigallee in Jenfeld war für den Einsatz zunächst gesperrt worden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Wenig später seien bereits mehrere Menschen festgenommen worden. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Rund um ein Einkaufszentrum in Hamburg-Jenfeld ist es nach Schüssen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll geschossen worden sein und die Verdächtigen seien danach in eine Wohnung geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor habe es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Leuten gegeben. Die Rodigallee in Jenfeld war für den Einsatz zunächst gesperrt worden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Wenig später seien bereits mehrere Menschen festgenommen worden. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.