Nächtlicher Streit in Ludwigshafen endet blutig

In einer Diskothek in der Innenstadt von Ludwigshafen ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert. Ein 19-Jähriger ergriff nach Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr eine Glasflasche und schlug damit mehrfach auf den Kopf eines 22-Jährigen. Dieser erlitt eine stark blutende Platzwunde und wurde von Rettungssanitätern ins Krankenhaus gebracht. Auf den 19-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

