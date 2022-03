In Berlin-Pankow haben am Samstagabend zwei junge Männer bei einem Streit schwere Stichverletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen habe es am Bahnsteig des U-Bahnhofes Pankow zunächst einen Streit zwischen einem 18-Jährigen und seiner Ex-Freundin gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die junge Frau und eine Freundin riefen demnach vier junge Männer hinzu, woraufhin eine Auseinandersetzung eskaliert sei.

Zwei der dazu gerufenen jungen Männer, beide ebenfalls 18 Jahre alt, hätten Stichverletzungen erlitten. Einer der beiden sei am Oberkörper verletzt worden, der andere am Bein. Der Jugendliche mit der Oberkörperverletzung kam laut Polizei auf die Intensivstation.

Der 18 Jahre alte mutmaßliche Messerstecher wurde noch in der Nacht in Hellersdorf festgenommen. Nähere Einzelheiten nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht.