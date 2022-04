Zwei unbekannte Männer haben in Berlin-Steglitz ein Juweliergeschäft überfallen. Sie waren auch am Sonntagmorgen weiter flüchtig. Die Täter standen am Samstagmorgen nach Polizeiinformationen zunächst vor der Tür des Juweliergeschäfts und wollten hinein. Als die 53 Jahre alte Inhaberin die Tür leicht öffnete, drückten die beiden Männer diese ganz auf und betraten den Laden. Einer von ihnen versprühte Reizgas, während der zweite Schmuckstücke einpackte. Sie verließen den Laden und flohen in einer weißen Limousine mit gestohlenen Kennzeichen.

Die Inhaberin, eine 69 Jahre alte Mitarbeiterin und eine 38 Jahre alte Blumenhändlerin, die auf dem Gehweg stand, erlitten Reizungen. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.