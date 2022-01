An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Polizeihündin findet Ladendieb in Gebüsch

Polizeihündin findet Ladendieb in Gebüsch

Die feine Nase der Polizeihündin «Biene» ist einem mutmaßlichen Ladendieb in Lippe zum Verhängnis geworden: Sie erschnüffelte den Tatverdächtigen in einem Gebüsch, wo ihn die Polizei vorläufig festnahm. Der 18-Jährige habe aus einem Supermarkt verschiedene Lebensmittel gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 25 Jahre alter Mann habe ihn dabei beobachtet und den 18-Jährigen auf dem Parkplatz auf den Diebstahl angesprochen.

Die feine Nase der Polizeihündin «Biene» ist einem mutmaßlichen Ladendieb in Lippe zum Verhängnis geworden: Sie erschnüffelte den Tatverdächtigen in einem Gebüsch, wo ihn die Polizei vorläufig festnahm. Der 18-Jährige habe aus einem Supermarkt verschiedene Lebensmittel gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 25 Jahre alter Mann habe ihn dabei beobachtet und den 18-Jährigen auf dem Parkplatz auf den Diebstahl angesprochen.

Daraufhin bewarf dieser den 25-Jährigen mit den Lebensmitteln und versuchte zu flüchten. Als der Zeuge den Tatverdächtigen erneut stellte, schlug der 18-Jährige auf ihn ein und verletzte ihn. Dann ergriff er erneut die Flucht. Mithilfe der Malinois-Schäferhündin «Biene» konnte er schließlich noch am Freitagabend von der Polizei in seinem Versteck gefasst werden.