Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Drogenhandel hat die Bremer Polizei in der Hansestadt sowie in Niedersachsen und Baden-Württemberg insgesamt elf Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Neun Objekte lagen in Bremen. Dabei wurden Drogen und Bargeld sichergestellt, wie die Bremer Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Verdacht richtet sich demnach gegen insgesamt vier Beschuldigte im Alter zwischen 28 und 54 Jahren. Zu ihnen machten die Ermittler keine weiteren Angaben. Die Polizei sicherte zudem Vermögenswerte in Höhe von rund 490 000 Euro - diese umfassten etwa hochwertige Gartenmaschinen und zwei Lastwagen.

Laut der Polizei waren dem Großeinsatz am Donnerstagmorgen monatelange Ermittlungen voraus gegangen. Dabei griffen die Ermittlerinnen und Ermittler auch auf entschlüsselte Daten des ehemaligen Kurznachrichtendienstes Encrochat zurück, den vor allem Kriminelle genutzt haben.