Polizisten bei Protestzug mit Eiern beworfen: Ermittlungen

Die Polizei in Grimmen (Vorpommern-Rügen) ermittelt gegen Tatverdächtige, die Beamte mit Eiern beworfen und beleidigt haben sollen. Die Vorfälle ereigneten sich am Montagabend im Umfeld eines Protestzuges gegen Corona-Maßnahmen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. So seien Beamte, die den Zug mit etwa 160 Teilnehmern begleiteten, aus einem Wohnhaus heraus mit Eiern beworfen und beleidigt worden. Eine weitere Beleidigung wurde bereits kurz vor dem Aufzug aufgenommen. In Grimmen war es, wie in Rostock, in den vergangenen Wochen schon häufiger bei solchen Protesten zu Attacken gegen Polizisten gekommen - zum Teil von Männern, die der gewaltbereiten Rostocker Fußballszene zugerechnet werden.

