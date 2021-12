Positive Corona-Tests: Bielefeld ohne Ortega und Prietl

Arminia Bielefeld geht ohne die Führungsspieler Stefan Ortega und Manuel Prietl in sein letztes Spiel das Jahres in der Fußball-Bundesliga. Der Torhüter sowie der Mittelfeldspieler fehlen aufgrund positiver Coronatests in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig und werden durch Ersatzkeeper Stefanos Kapino sowie Sebastian Vasiliadis ersetzt. «Das Duo hat sich nach einem positiven Befund im Rahmen einer standardisierten Reihentestung umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Alle weiteren Tests der Lizenzspielerabteilung ergaben ein negatives Ergebnis», teilte der Club mit.

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco lässt Dominik Szoboszlai für den am Sprunggelenk verletzten Konrad Laimer von Beginn an spielen. In der Abwehr rückt Nordi Mukiele auf die Position seines Landsmanns Mohamed Simakan. Aus bisher zwei Spielen mit Leipzig hat Tedesco vier Punkte geholt.