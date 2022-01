Positiver Corona-Test: Matanovic fällt vorerst aus

Fußball-Profi Igor Matanovic vom Zweitligisten FC St. Pauli ist positiv auf Corona getestet worden und fällt bis auf Weiteres aus. Wie der Kiezclub dazu am Mittwoch mitteilte, befindet sich der 18 Jahre alte Stürmer bereits seit Dienstag in häuslicher Isolation. Der vollständig geimpfte Angreifer hatte sich wegen eines positiven Schnelltests bereits am Dienstagvormittag keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern. Ein PCR-Test brachte dann Gewissheit über den positiven Befund, teilte der FC St. Pauli weiter mit. Matanovic hatte deshalb auch das DFB-Pokal-Achtelfinale der Kiezkicker gegen Borussia Dortmund (2:1) am Dienstagabend verpasst.

