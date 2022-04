Die Verbraucherpreise in Sachsen sind im April im Vergleich zum Vorjahresmonat voraussichtlich um 7,2 Prozent gestiegen. Der Blick auf April 2021 spiegele deutlich die innerhalb der vergangenen zwölf Monate eingetretenen Steigerungen wieder, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Statistischen Landesamtes. Besonders Nahrungsmittel sind den Angaben nach deutlich teurer geworden. Den ersten Zahlen zufolge erhöhten sich die sächsischen Verbraucherpreise im Vergleich zum März um ein Prozent.