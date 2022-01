Premiere in Zwickau: «Erlkönig» als virtuelles Figurentheater

Mit Goethes «Erlkönig» stellt das Puppentheater Zwickau am Samstag (18.30 Uhr) seine erste Produktion in Virtueller Realität (VR) vor. Zur Premiere wird dabei in den Informatikhörsaal der Westsächsischen Hochschule geladen. Dort erleben die Gäste das neue Stück mit Hilfe von VR-Brillen. Künftig können sich Zuschauerinnen und Zuschauer die Inszenierung samt Spezialbrille nach Hause bestellen. Mit dem Projekt «360° Virtual Puppetry» widmen sich die Theatermacher Deutschen Balladen. Als Fortsetzung sind Inszenierungen von «Die Goldgräber» von Emanuel Geibel und Georg Trakls «Melusine» geplant.

