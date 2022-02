Priester wegen Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs beurlaubt

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einem Priester wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs die Ausübung priesterlicher Dienste untersagt und ihn von seiner Tätigkeit in einer Pfarreiengemeinschaft freigestellt. Das Bistum habe den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben, teilte eine Sprecherin am Samstag in Trier mit. Der Vorwurf beziehe sich auf einen Zeitpunkt vor rund 13 Jahren. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung sei eröffnet worden, ruhe aber bis zum Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. Einzelheiten zu den Vorwürfen nannte die Sprecherin nicht.

