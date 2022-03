Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 hat ein Unfallbeteiligter einen 20-jährigen Schwerverletzten aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 20-Jährige habe am Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Suckow (Prignitz) den Wagen eines 62-jährigen Autofahrers gestreift, berichtete die Polizei am Sonntag. Während der Wagen des 62-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete, überschlug sich der 20-Jährige mit seinem Auto mehrfach und kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto sei in Brand geraten, berichtete die Polizei. Der 62-Jährige habe den 20-Jährigen aus dem brennenden Fahrzeug ziehen können. Dieser wurde dann schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Der 62-Jährige sei unverletzt geblieben, so die Polizei. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Richtung Hamburg für etwa drei Stunden gesperrt.