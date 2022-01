Professor wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung vor Gericht

Einem 57 Jahre alten Uni-Professor wird unter anderem sexuelle Nötigung vorgeworfen. Insgesamt sind es 21 mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von zwei Promotionsstudentinnen und einer Institutstechnikerin, wie das Landgericht Göttingen am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Am Mittwoch beginnt den Angaben zufolge der Prozess gegen den Mann - zehn Termine sind angesetzt. Der Angeklagte war demnach in leitender Funktion an einem Institut der Universität Göttingen tätig. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Einem 57 Jahre alten Uni-Professor wird unter anderem sexuelle Nötigung vorgeworfen. Insgesamt sind es 21 mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von zwei Promotionsstudentinnen und einer Institutstechnikerin, wie das Landgericht Göttingen am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Am Mittwoch beginnt den Angaben zufolge der Prozess gegen den Mann - zehn Termine sind angesetzt. Der Angeklagte war demnach in leitender Funktion an einem Institut der Universität Göttingen tätig. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.