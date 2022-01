Prognose: Wirtschaft wächst stärker als Bundesschnitt

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) rechnet für Niedersachsens Wirtschaft im Jahr 2022 mit einem stärkeren Wachstum als auf Bundesebene. In diesem Jahr sei landesweit ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,9 Prozent zu erwarten, teilte die NordLB am Mittwoch mit. Für Deutschland prognostizierten die Analysten ein BIP-Wachstum von 3,5 Prozent. Volkswirt Eberhard Brezski begründete das mit der industriellen Stärke Niedersachsens, zudem seien der Einzelhandel und die Baubranche trotz Corona stabil.

Problematisch sei auch für Niedersachsens Industrie indes ein zunehmender Produktionsstau aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen. Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes seien seit dem Frühjahr 2021 rückläufig, obwohl die Zahl der neuen Aufträge steige. «Die Nachfrage ist da, sie kann aber im Moment nicht flächendeckend bedient werden», sagte Brezski. In diesem Jahr könnten sich die Engpässe nach Einschätzung der NordLB jedoch schrittweise auflösen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt spiegele sich die begonnene Erholung vom Corona-Schock zu Beginn der Pandemie wider. Mit einer landesweiten Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent im Dezember sei das Vorkrisenniveau zwar noch nicht wieder erreicht. Im Vergleich zu Ende 2020 seien mittlerweile aber rund 50.000 Menschen mehr in Lohn und Brot.

Mit Blick auf die Weltwirtschaft erwartet die NordLB 2022 eine weitere Erholung und ein BIP-Wachstum von 4,5 Prozent. Als Risiken betrachtet die Bank aber die Auswirkungen der Omikron-Virusvariante, globale Konflikte wie zwischen Russland und der Ukraine oder zwischen China und Taiwan sowie die steigende Inflation. So prognostiziert die NordLB für 2022 eine Inflationsrate im Euroraum von 3,2 Prozent. Mit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) sei vor diesem Hintergrund zwar noch nicht 2022, aber Anfang 2023 zu rechnen.