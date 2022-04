Hohe Fracht- und Energiekosten sowie Materialengpässe belasten den Haushaltswarenhersteller Leifheit. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der wachsenden Inflation sei zudem eine Konsumzurückhaltung der Verbraucher spürbar, teilte das Unternehmen in Nassau an der Lahn am Donnerstag mit. Nach vorläufigen Berechnungen sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) demnach im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 67 Prozent auf 2,7 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit 71,8 Millionen Euro 16,5 Prozent unter dem des Vorjahresquartals.

Zum Ergebnis unterm Strich machte Leifheit zunächst keine Angaben. Die Entwicklung stehe im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr, wonach der Konzernumsatz leicht und das Ebit deutlich unter dem Vorjahreswert erwartet werde, hieß es vom Unternehmen.