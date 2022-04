Kräftige Schauer und Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Örtlich seien auch Starkregen und starke Windböen möglich, sagte ein Meteorologe. Am Montag gebe es auch freundlichere Phasen bei Temperaturen von maximal 12 bis 16 Grad. Nachts könne gebietsweise Frost auftreten. Ähnlich geht es auch am Dienstag weiter. Erneut gebe es viele Wolken und verbreitet Schauer, so der DWD-Experte. Gewitter mit Starkregen und starke Böen seien wieder nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch sei das Wetter ein etwas besser - wechselnd bewölkt bis heiter und weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen steigen leicht auf 15 bis 18 Grad.