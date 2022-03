Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sieht auf den Südwesten schwierige Zeiten zukommen. Die CDU-Politikerin sagte am Donnerstag in Stuttgart, der Krieg in der Ukraine sende Schockwellen, die auch die Wirtschaft träfen. «Alle Prognosen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind stärker denn je mit Unsicherheiten behaftet. Die Abwärtsrisiken dominieren jedoch.»

Die Corona-Pandemie habe die Krisenfestigkeit der Wirtschaft auf eine harte Probe gestellt. Der Krieg bedeute nun eine weitere Zäsur, sagte Hoffmeister-Kraut. «Die gegenwärtigen Preissteigerungen für Energie stellen eine enorme Belastung für die Ertragslage und Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen dar. Außerdem mindern sie die Kaufkraft der privaten Haushalte.»