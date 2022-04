Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern wollen aus den Erfahrungen in der Corona-Pandemie auch positive Lehren ziehen und auf neuen Wegen das Interesse der Besucher wecken. Viele Häuser hätten während der monatelangen Zwangsschließung digitale Formate entwickelt und sich so im Gespräch gehalten. «Wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn wir heute Ausstellungen planen, sollten wir sie zugleich auch virtuell denken», sagte Andrej Quade vom Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern vor einer Verbandstagung am Sonntag in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen).