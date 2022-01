Protest gegen Verkehrspolitik: Naturschützer gehen eisbaden

Demonstranten laufen in den Dreiecksteich. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Aus Protest gegen den Ausbau einer Schnellstraße sind etwa 30 Naturschützer in Hannover bei eisigen Temperaturen in einen Teich gesprungen. Die Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wolle damit ein Zeichen setzen, wie ernst ihr die Forderung nach einer Verkehrswende sei, hieß es vor der Aktion am Sonntagnachmittag. Vor dem Sprung ins kalte Wasser waren etwa 200 Menschen der Initiative «Leinemasch bleibt» durch das Rodungsgebiet gezogen. Auf Bannern standen dabei Parolen wie «Verkehrswende jetzt» und «Damit das Klima nicht baden geht».

