Polizisten sind am 1. Mai 2021 am Rande eines Demonstration linker und linksradikaler Gruppen im Einsatz. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Polizei rechnet wieder mit linksradikaler Demo am 1. Mai

Proteste Polizei rechnet wieder mit linksradikaler Demo am 1. Mai

Vor 35 Jahren endete der 1. Mai in Berlin-Kreuzberg in einem heftigen Gewaltausbruch mit Straßenschlachten. Seitdem kam es immer wieder zu Gewalt zwischen Demonstranten und der Polizei. In den 2000er-Jahren wurde es zeitweise ruhiger, aber selten ganz friedlich.

Obwohl es einen Monat vor dem 1. Mai noch keine offizielle Anmeldung gibt, rechnet die Polizei mit der üblichen linken und linksradikalen Demonstration am Abend des Feiertages in Berlin. Unklar war aber noch, wo und wie die Demonstration ablaufen soll. Es gebe bisher zwar einen Aufruf zur «Demonstration zum revolutionären 1. Mai», dem sogenannten 18-Uhr-Aufzug, teilte die Polizei mit. Die Aktivitäten in der linken Szene seien aber «noch verhalten». Die Polizei gehe aber wegen der Erfahrungen der letzten Jahre davon aus, dass es im April eine starke Mobilisierung geben und dann auch viele Demonstranten den Aufrufen folgen würden.

Die Polizei bereitet sich für den Einsatz bei der großen Demonstration, bei der es immer wieder Gewaltausbrüche gab und gibt, «mit einem hohen Personaleinsatz» vor. So könne man auf «spontane Lageentwicklungen» reagieren, um einen störungsfreien Verlauf des Tages zu erreichen.

Angemeldet ist außerdem für den Nachmittag des 1. Mai eine linke Fahrrad-Demonstration durch den Villen-Stadtteil Grunewald im Westen Berlins. Dort hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder bunte und satirisch orientierte Demonstrationen gegeben, die oft auch mit kleineren und mittleren Beschädigungen an Gartenzäunen und parkenden Autos verbunden waren.

Ob wie früher am 30. April, dem Vorabend des 1. Mai, eine linke Demonstration durch Wedding ziehen wird, stand noch nicht fest. Unklar war auch, ob die israelfeindliche Al-Kuds-Demonstration von palästinensischen Gruppen am 30. April in Berlin stattfindet. Die Senatsinnenverwaltung und die Polizei wollen sie verbieten und prüfen derzeit die Möglichkeiten.