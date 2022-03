In mehreren Städten im Südwesten haben sich am Samstag wieder Tausende Menschen zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zusammengefunden. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gingen nach Worten eines Polizeisprechers bis zum frühen Nachmittag rund 1700 Menschen auf die Straße - angemeldet waren rund 5000 Personen. In Kehl setzten sich die Teilnehmenden unter dem Motto «Freiheit oder Sklaverei» am Bahnhof in Bewegung und zogen durch die Stadt. Wieviele Menschen demonstrierten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht.

In Freiburg versammelten sich, wie auch an den Samstagen in den Wochen zuvor, ebenfalls viele Gegner der Corona-Maßnahmen - wieviele genau, sollte erst am Abend feststehen. Die Zahl der angemeldeten rund 2000 Personen werde wohl nicht erreicht, meinte ein Polizeisprecher. Gegen 16.00 Uhr sollte in Reutlingen ein Aufzug mit rund 7000 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern starten.