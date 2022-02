Prozess nach dem Tod zweier Männer im Swimmingpool beginnt

Vor mehr als zwei Jahren starben zwei Männer nach einer Weihnachtsfeier im Landkreis Leipzig in einem Pool. Von Montag (8.00 Uhr) an müssen sich deswegen zwei Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Grimma verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden 43 und 45 Jahre alten Männer bei der privaten Weihnachtsfeier in Gerichshain am 22. Dezember 2019 einen Block Trockeneis in den Pool gekippt haben. Dabei wurde Kohlendioxid freigesetzt und sammelte sich über der Wasseroberfläche. Drei Männer im Pool wurden bewusstlos und gingen unter. Ein 20-Jähriger und ein 39-Jähriger ertranken. Das dritte Opfer, ein damals 47 Jahre alter Mann, konnte wiederbelebt werden.

Wegen der vielen Beteiligten ist das Verfahren in den Rathaussaal in Grimma verlegt worden. Das Amtsgericht hat keinen weiteren Termin angesetzt. Es könnte also noch am Montag das Urteil gesprochen werden.