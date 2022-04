Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will prüfen, ob das Karlsruher Urteil über zu weitreichende Verfassungsschutzbefugnisse in Bayern möglicherweise Auswirkungen auf entsprechende Rechtsvorschriften in Niedersachsen hat. Man werde sich das Urteil und insbesondere die Urteilsbegründung sehr genau anschauen, sagte Pistorius.