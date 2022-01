Prozess wegen Spitzel-Einsatz bei G8-Gipfel 2007 vertagt

Das Verwaltungsgericht in Schwerin hat den Prozess um den Einsatz eines verdeckten Ermittlers beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm vertagt. Es stehe auch im Raum, ob der Fall dem Landesverfassungsgericht vorgelegt werden muss, sagte die Anwältin des Klägers, Anna Luczak, am Freitag in Schwerin. Grund sei, dass möglicherweise ein Richter von vornherein über den Einsatz des V-Mannes hätte entscheiden müssen.

Der von dem Polizisten beobachtete gebürtige US-Amerikaner Jason Kirkpatrick hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern 2016 verklagt, da er den Einsatz eines Spitzels durch das Landeskriminalamt (LKA) als Eingriff in seine Grundrechte betrachtet. «Den ganzen Tag sehe ich teils als großen Erfolg», sagte Kirkpatrick selbst nach der Verhandlung. Er werde in keinem Fall aufgeben und auch bis vor den europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen.

Wie die Landesregierung 2011 bereits eingeräumt hatte, beschäftigte das LKA einen verdeckten Ermittler der britischen Polizei mit Namen Mark Kennedy, Tarnname Mark Stone. Kennedy hatte im Jahr 2007 die linksextreme Szene in Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg ausgeforscht. Das Land bezahlte für Kennedy während des G8-Gipels in Heiligendamm unter anderem Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.

Vertagt wurde die Verhandlung nun, um dem Innenministerium, das die Landesregierung in dem Prozess vertritt, Zeit einzuräumen, um zu Anträgen der Kläger Stellung zu beziehen. Diese hatten im Verfahren unter anderem beantragt, Kennedy und seinen Führungsoffizier bei der britischen Polizei vorzuladen. Ob es einen weiteren Verhandlungstermin geben wird, ist laut Luczak ungewiss. Sollte das Gericht die von ihr eingereichten Anträge nicht annehmen, so könnte auch gleich eine Entscheidung folgen.

Der Gipfel der acht führenden Industrieländer fand im Juni 2007 statt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm, mit rund 16.000 Polizisten gab es den bis dahin größten Polizeieinsatz der Bundesrepublik.