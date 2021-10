Pulver rieselt aus Paket: Feuerlöscher löst ABC-Einsatz aus

Ausgerechnet ein Feuerlöscher hat einen ABC-Einsatz der Feuerwehr in einem Logistikzentrum in Lehrte bei Hannover verursacht. Einem Mitarbeiter sei bei Entladearbeiten ein Paket heruntergefallen, aus diesem sei weißes Pulver gerieselt, das seine Augen gereizt habe, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Daher seien die ABC-Einheiten am Donnerstagabend alarmiert worden. Der Rangierbetrieb der Lastwagen wurde vorsorglich gestoppt, das betroffene Areal weiträumig abgesperrt. Ladepapiere lagen nicht mehr vor, also begutachtete ein Messtrupp in leichten Schutzanzügen das Paket - darin war ein Feuerlöscher. Der Mitarbeiter kam vorsorglich in eine Klinik.

