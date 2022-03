Bei Werder Bremen gibt es einen weiteren Corona-Fall. Der Leiter Profi-Fußball & Scouting, Clemens Fritz, befindet sich nach je einem positiven Schnell- und PCR-Test in der häuslichen Isolation. Fritz zeige keinerlei Symptome, teilte der Aufstiegsfavorit der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Der frühere Nationalspieler wird beim nächsten Heimspiel am Sonntag gegen den SV Sandhausen aber definitiv fehlen. Bei Werder haben Stürmer Marvin Ducksch und Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt erst in den vergangenen Tagen nach einer Corona-Infektion ihre Quarantäne wieder verlassen.

