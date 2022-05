Die Geschäfte des Anlagenbauers Gea florieren trotz des Ukraine-Kriegs ungebremst. Der Konzern kann sich über eine hohe Nachfrage freuen und startete mit einem Rekordwert beim Auftragseingang ins Jahr. Auch die Profitabilität lag im ersten Quartal so hoch wie nie, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Derzeit ließen sich die Auswirkungen des Krieges zwar noch nicht vollständig beziffern. «Doch wir sind der Meinung, dass zumindest das Risiko aus unserem direkten Engagement in Russland und der Ukraine beherrschbar ist. Es hat aus heutiger Sicht keinen Einfluss auf unsere Prognosespanne.»