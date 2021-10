Quartett auf dem Weg zur Disco mit Messer bedroht

Auf dem Weg zur Disco ist am Samstag eine Gruppe von vier jungen Leuten überfallen und beraubt worden. Zwei Männer mit Totenkopfmasken hatten dem Quartett in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aufgelauert. Sie bedrohten die vier Opfer - zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren - mit einem Messer und verlangten Bargeld. Nur zwei von ihnen hatten Geld dabei, das sie den Räubern gaben - insgesamt deutlich weniger als 100 Euro, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Täter entkamen unerkannt.

