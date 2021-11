Radcross: Neudörffer und Bockelmann holen Titel bei Nord-DM

Cordula Neudörffer vom RSC Kattenberg hat das Elite-Rennen bei den norddeutschen Radcross-Meisterschaften in Hamburg gewonnen. Die Schleswig-Holsteinerin siegte am Sonntag vor Philine Letz aus Kiel und der Hamburgerin Cindy Törber (Harvestehuder RSV). Bei den Männern gewann der Bremer Luca Bockelmann vom VC Vegesack vor seinem Teamgefährten Niklas Behrens. Bester Hamburger war Hagen Lindner (Cyclocross), der in der Hansestadt Fünfter wurde.

Cordula Neudörffer vom RSC Kattenberg hat das Elite-Rennen bei den norddeutschen Radcross-Meisterschaften in Hamburg gewonnen. Die Schleswig-Holsteinerin siegte am Sonntag vor Philine Letz aus Kiel und der Hamburgerin Cindy Törber (Harvestehuder RSV). Bei den Männern gewann der Bremer Luca Bockelmann vom VC Vegesack vor seinem Teamgefährten Niklas Behrens. Bester Hamburger war Hagen Lindner (Cyclocross), der in der Hansestadt Fünfter wurde.