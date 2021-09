Radfahrer durch umgestürzten Baum verletzt

Ein Radfahrer ist durch einen umgestürzten Baum am Donnerstagabend in Brandenburg an der Havel verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde der 30-Jährige mit Verletzungen am Kopf von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren nicht bekannt.

