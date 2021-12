Radfahrer in Rastdorf stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Emsland getötet worden. Der 49-Jährige sei noch an der Unfallstelle in Rastdorf nahe Werlte am Dienstagabend gestorben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Weitere Informationen wurden am Abend nicht bekannt.

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Emsland getötet worden. Der 49-Jährige sei noch an der Unfallstelle in Rastdorf nahe Werlte am Dienstagabend gestorben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Weitere Informationen wurden am Abend nicht bekannt.