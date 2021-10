Radfahrer stirbt nach Sturz auf Finnebahn-Radweg

Ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer ist auf dem Finnebahn-Radweg zwischen den zu Rastenberg gehörenden Orten Schafau und Bachra (Kreis Sömmerda) schwer gestürzt. Er ist an seinen schweren Verletzungen später im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei in Sömmerda am Sonntag mitteilte. Wie es zu dem Sturz um Mitternacht kam, war zunächst unklar. Der Verletzte wurde von den Rettungskräften zunächst ins Krankenhaus in Sömmerda gebracht und dann mit einem Hubschrauber nach Leipzig geflogen.

