Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Radfahrer ist in Xanten am Niederrhein beim Zusammenprall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige sei in der Nacht zum Samstag mit seinem E-Bike über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Ein 38-jähriger Autofahrer habe ihn dort frontal erfasst und so schwer verletzt, dass der Radfahrer noch an der Unfallstelle starb. Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, war für die Polizei zunächst unklar. Es gebe aber Hinweise, dass der Autofahrer betrunken gewesen sei.

Ein Radfahrer ist in Xanten am Niederrhein beim Zusammenprall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige sei in der Nacht zum Samstag mit seinem E-Bike über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Ein 38-jähriger Autofahrer habe ihn dort frontal erfasst und so schwer verletzt, dass der Radfahrer noch an der Unfallstelle starb. Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, war für die Polizei zunächst unklar. Es gebe aber Hinweise, dass der Autofahrer betrunken gewesen sei.