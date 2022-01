Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Ein Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Ahlen (Kreis Warendorf) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 77-jährige Mann wollte nach links abbiegen und wurde dabei von der 58-jährigen Autofahrerin hinter ihm übersehen, wie die Polizei Warendorf mitteilte. Der Radfahrer wurde von dem Auto erfasst und stürzte. Er wurde schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht.

