Radioaktives Material in Garage gefunden

Ein radioaktiver Stoff ist in einer Garage in Burkhardtsdorf (Erzgebirgskreis) gefunden worden. Die Polizei sei am Freitag vom Eigentümer alarmiert worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Spezialisten der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Laut Polizei handelt es sich um radioaktives Material. Es soll sich um Polonium handeln, die Rede war von wenigen Gramm. Der Ursprung des Materials war vorerst unklar. Es sei Strahlenschutzexperten übergeben worden, hieß es. Laut Polizei wird wegen unerlaubten Umgangs mit radioaktiven Stoffen ermittelt.

